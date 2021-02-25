В США вскоре начнется фаза I клинических испытаний второго поколения антиковидной РНК-вакцины от Moderna: ее создатели сообщили о разработке усовершенствованного препарата, который учитывает мутации "южноафриканского" варианта коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе биотех-компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Использование мРНК-технологии позволяет разработчикам в кратчайшие сроки создавать вакцину против любых вариантов патогена, так как это больше химический процесс, чем биотехнологический.

На фазе I оценивается иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ), безопасность препарата и его дозировка.

Обновленная кандидатная вакцина названа mRNA-1273.351 – по совокупности названия "оригинальной" вакцины mRNA-1273 и варианта вируса B.1.351 из ЮАР.

Читайте также: Что входит в состав вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech – список веществ

Moderna оценит три типа подхода к бустерным (усиливающим иммунный ответ) уколам:

Применение mRNA-1273.351 в дозе 50 мкг и ниже; применение смесевого/мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает в себе классический mRNA-1273 против "оригинального" коронавируса, и mRNA-1273.351, – в дозе 50 мкг и ниже; применение третьей дозы классической mRNA-1273-вакцины как усилителя в дозе 50 мкг (уже начато испытание этого подхода).

Читайте также: Степанов договорился в Индии: испытания "носовой" ковид-вакцины могут провести в Украине

Кроме того, Moderna оценит эффективность mRNA-1273.351 и mRNA-1273.211 при вакцинации не болевших ковидом по схеме две дозы по 100 мкг и ниже. Нынешний протокол применения требует введения двух доз по 100 мкг каждая.

Вакцинация вакциной Moderna первого поколения также дает нейтрализующие титры антител против всех проверенных новых вариантов вируса, включая "британца" B.1.1.7 и B.1.351: первый иммунный ответ на вакцину "гасит" так же успешно, как и "оригинальный", но против второго титры – с шестикратным падением нейтрализации.

Между тем, компания Pfizer, для которой BioNTech создала аналогичную РНК-вакцину, успокаивает: якобы "пока не нужно изменять вакцину от COVID-19 из-за мутантов коронавируса".

Читайте также: В Китае создали аналог вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech: говорят, она удобнее конкурентов

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.