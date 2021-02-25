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Технологии | Moderna создала вакцину против ЮАР-мутанта коронавируса. Вскоре начнется ее проверка

25.02.2021, 06:42
Moderna создала вакцину против ЮАР-мутанта коронавируса. Вскоре начнется ее проверка - Фото
Вакцину достали из глубокой заморозки (фото — US AF/Jennifer Gonzales)

В США вскоре начнется фаза I клинических испытаний второго поколения антиковидной РНК-вакцины от Moderna: ее создатели сообщили о разработке усовершенствованного препарата, который учитывает мутации "южноафриканского" варианта коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе биотех-компании.

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Использование мРНК-технологии позволяет разработчикам в кратчайшие сроки создавать вакцину против любых вариантов патогена, так как это больше химический процесс, чем биотехнологический.

На фазе I оценивается иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ), безопасность препарата и его дозировка.

Обновленная кандидатная вакцина названа mRNA-1273.351 – по совокупности названия "оригинальной" вакцины mRNA-1273 и варианта вируса B.1.351 из ЮАР.

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Moderna оценит три типа подхода к бустерным (усиливающим иммунный ответ) уколам:

  1. Применение mRNA-1273.351 в дозе 50 мкг и ниже;
  2. применение смесевого/мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает в себе классический mRNA-1273 против "оригинального" коронавируса, и mRNA-1273.351, – в дозе 50 мкг и ниже;
  3. применение третьей дозы классической mRNA-1273-вакцины как усилителя в дозе 50 мкг (уже начато испытание этого подхода).

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Кроме того, Moderna оценит эффективность mRNA-1273.351 и mRNA-1273.211 при вакцинации не болевших ковидом по схеме две дозы по 100 мкг и ниже. Нынешний протокол применения требует введения двух доз по 100 мкг каждая.

Вакцинация вакциной Moderna первого поколения также дает нейтрализующие титры антител против всех проверенных новых вариантов вируса, включая "британца" B.1.1.7 и B.1.351: первый иммунный ответ на вакцину "гасит" так же успешно, как и "оригинальный", но против второго титры – с шестикратным падением нейтрализации.

  • Между тем, компания Pfizer, для которой BioNTech создала аналогичную РНК-вакцину, успокаивает: якобы "пока не нужно изменять вакцину от COVID-19 из-за мутантов коронавируса". 

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Евгений Пилипенко
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