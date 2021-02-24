Украина в лице министра здравоохранения Максима Степанова договорилась о проведении в стране будущих клинических испытаний "носовой" вакцины-кандидата от индийской компании Bharat Biotech. Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге после возвращения из поездки в Индию.

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"В ходе переговоров договорились о готовности участия Украины в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель", – сказал он.

Препарат разработан по технологии аденовирусного вектора: той же, что и Oxford/AstraZeneca, Спутник-5 и другие.

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ВBV154 – препарат, в котором в геном вполне безобидного для человека аденовируса шимпанзе (какого именно серотипа, не сообщается; вероятно, Ad36) "вшивают" участок генома коронавируса, кодирующий производство S-белка – основного раздражителя для иммунной системы. При попадании такого ГМО-аденовируса в организм клетки начинают производить S-белок, на котором тут же "тренируется" иммунитет. При встрече затем с реальным коронавирусом у организма уже будет наработанная схема защиты от болезни.

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Ранее медики призвали отложить введение второй дозы вакцины Pfizer-BNT для большей эффективности.

Вчера, 23 февраля, в Украину прилетела первая партия "оксфордской" вакцины из Индии: фото, видео из Борисполя.

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Евгений Пилипенко

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