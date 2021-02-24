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Медицина | Степанов договорился в Индии: испытания "носовой" антиковидной вакцины проведут в Украине

24.02.2021, 10:05
Степанов договорился в Индии: испытания
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина в лице министра здравоохранения Максима Степанова договорилась о проведении в стране будущих клинических испытаний "носовой" вакцины-кандидата от индийской компании Bharat Biotech. Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге после возвращения из поездки в Индию.

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"В ходе переговоров договорились о готовности участия Украины в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель", – сказал он.

Препарат разработан по технологии аденовирусного вектора: той же, что и Oxford/AstraZeneca, Спутник-5 и другие.

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ВBV154 – препарат, в котором в геном вполне безобидного для человека аденовируса шимпанзе (какого именно серотипа, не сообщается; вероятно, Ad36) "вшивают" участок генома коронавируса, кодирующий производство S-белка – основного раздражителя для иммунной системы. При попадании такого ГМО-аденовируса в организм клетки начинают производить S-белок, на котором тут же "тренируется" иммунитет. При встрече затем с реальным коронавирусом у организма уже будет наработанная схема защиты от болезни.

Нажмите, чтобы рассмотреть (схема — bharatbiotech.com)

Новость дополняется...

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Евгений Пилипенко
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наука вакцинация медицина вакцина максим степанов коронавирус COVID-19 спрей клинические испытания фаза III Bharat Biotech BBV154
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