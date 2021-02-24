Коронавирус. За сутки в Украине выявлены почти 6000 заболевших, 3000 госпитализированы

Вчера, 23 февраля, в Украине выявили 5850 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4182), выздоровели 3645 пациентов (сутками ранее – 4351). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 316 детей и 271 медик. Госпитализированы 3049 пациентов (сутками ранее – 1236).

Скончались 152 заболевших (сутками ранее – 153).

Официально за 23 февраля сделаны 79 538 тестов на коронавирус (49 600 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 34 351, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 548, экспресс-тестов на антиген – 29 639.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 317 694 заболевших COVID-19. 1 155 422 из них выздоровели, 25 461 – умер. Проведено более 6,7 млн тестов.

Данные по областям:

Винницкая – 601 заболевший за сутки;

Ивано-Франковская – 600;

Киев – 547;

Черновицкая – 524;

Закарпатская – 389;

Харьковская – 361;

Львовская – 287;

Киевская – 275;

Хмельницкая – 235;

Днепропетровская – 227;

Одесская – 215;

Николаевская – 204;

Тернопольская – 174;

Житомирская – 164;

Запорожская – 156;

Ровенская – 145;

Волынская – 140;

Сумская – 136;

Донецкая – 126;

Полтавская – 92;

Черкасская – 74;

Кировоградская – 58;

Луганская – 51;

Черниговская – 41;

Херсонская – 28.

Денис Юдин

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