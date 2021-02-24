Коронавирус. За сутки в Украине выявлены почти 6000 заболевших, 3000 госпитализированы
Вчера, 23 февраля, в Украине выявили 5850 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4182), выздоровели 3645 пациентов (сутками ранее – 4351). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 316 детей и 271 медик. Госпитализированы 3049 пациентов (сутками ранее – 1236).
Скончались 152 заболевших (сутками ранее – 153).
Официально за 23 февраля сделаны 79 538 тестов на коронавирус (49 600 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 34 351, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 548, экспресс-тестов на антиген – 29 639.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 317 694 заболевших COVID-19. 1 155 422 из них выздоровели, 25 461 – умер. Проведено более 6,7 млн тестов.
Данные по областям:
Винницкая – 601 заболевший за сутки;
Ивано-Франковская – 600;
Киев – 547;
Черновицкая – 524;
Закарпатская – 389;
Харьковская – 361;
Львовская – 287;
Киевская – 275;
Хмельницкая – 235;
Днепропетровская – 227;
Одесская – 215;
Николаевская – 204;
Тернопольская – 174;
Житомирская – 164;
Запорожская – 156;
Ровенская – 145;
Волынская – 140;
Сумская – 136;
Донецкая – 126;
Полтавская – 92;
Черкасская – 74;
Кировоградская – 58;
Луганская – 51;
Черниговская – 41;
Херсонская – 28.
- Вчера, 23 февраля в Украине зарегистрировали для экстренного использования вакцину AstraZeneca.
- В тот же день в Украину прибыла первая партия вакцины этого производителя.
- Сегодня, 24 февраля, в Украине вступает в действие адаптивный карантин.
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