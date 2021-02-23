Коронавирус. В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, сегодня она будет в стране
В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного использования. Сегодня она прибудет в страну, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Как отмечается, Минздрав зарегистрировал вакцину вчера, 22 февраля. Она разработана Оксфордским университетом и британско-iведской компаний AstraZeneca. Ее производят в Индии на мощностях Serum Institute под локальным торговым названием Covishield, именно о ее поставке несколько дней назад договорился глава Минздрава Максим Степанов.
"Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована", – заявили в МОЗ.
В ведомстве отмечают, что вакцина AstraZeneca уже была одобрена ВОЗ для экстренного использования, а также получила разрешение на использование в Великобритании, ЕС и Индии.
Украина получила информацию от глобального механизма COVAX о поставке от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в I-II кварталах 2021-го, пишут в Минздраве. Также прививки закупят за государственные средства напрямую у производителей.
- В Украине вакцинация против COVID-19 должна была начаться 15 февраля. Степанов заверял, что этого не произошло из-за технических проблем с логистикой.
- 19 февраля Степанов полетел в Индию, где договорился о поставке 500 000 доз вакцины Covishield (видео отгрузки прививок для Украины).
- 22 февраля Степанов сообщал о договоренности на поставку в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от американской компании Novavax. Первые партии ожидаются в июле.
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