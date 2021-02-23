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Коронавирус. В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, сегодня она будет в стране

23.02.2021, 09:18
Коронавирус. В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, сегодня она будет в стране - Фото
Вакцина AstraZeneca (скриншот из видеозаписи CBC News)

В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного использования. Сегодня она прибудет в страну, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, Минздрав зарегистрировал вакцину вчера, 22 февраля. Она разработана Оксфордским университетом и британско-iведской компаний AstraZeneca. Ее производят в Индии на мощностях Serum Institute под локальным торговым названием Covishield, именно о ее поставке несколько дней назад договорился глава Минздрава Максим Степанов.

"Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована", – заявили в МОЗ.

В ведомстве отмечают, что вакцина AstraZeneca уже была одобрена ВОЗ для экстренного использования, а также получила разрешение на использование в Великобритании, ЕС и Индии.

Украина получила информацию от глобального механизма COVAX о поставке от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в I-II кварталах 2021-го, пишут в Минздраве. Также прививки закупят за государственные средства напрямую у производителей.

Читайте также: Как колоть дозы вакцины Oxford-AstraZeneca и какая будет защита: новые данные в The Lancet

Марк Сировой
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вакцина регистрация коронавирус COVID-19 AstraZeneca COVISHIELD
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