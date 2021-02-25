Степанов призвал не бояться побочек вакцины от COVID-19 и сравнил ее с прививкой от гриппа

Побочных эффектов от вакцины бояться не стоит, поскольку они присутствуют при любой прививке – например, противогриппозной. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире передачи "Утро с Украиной".

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"Они есть в Pfizer, в AstraZeneca, то есть это это такая вещь – они всегда будут. Они могут быть разные – например, покраснение места, где непосредственно была сделана вакцина, укол, у человека может повыситься температура",

Министр отметил, что "мы все привыкли к таким побочным эффектам", когда делаем, например, прививки от гриппа и попросил врачей подробно рассказывать пациентам о возможных побочках антикоронавирусной вакцины.

В декабре 2020 года медики Британии призвали аллергиков воздержаться от вакцины Pfizer из-за возможных побочных эффектов. Однако после негативное влияние вакцины на организм аллергиков было опровергнуто учеными из США.

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Дарья Мостовая

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