Канада купила вакцину Covishield, показала все необходимые данные. Такую колют и в Украине

Канада одобрила вакцину против коронавируса Covishield и опубликовала всю необходимую информацию о ней. Такую же вакцину от COVID-19 используют сейчас в Украине. Reuters сообщал, что Канада должна получить 500 000 доз Covishield 4 марта.

На канадском правительственном портале отмечается, что Covishield (производится Индийским институтом сыворотки) и AstraZeneca COVID-19 VACCINE (производится AstraZeneca) – это рекомбинантные вакцины ChAdOx1-S, разработанные AstraZeneca и Оксфордским университетом. Минздрав Канады изучил информацию о производстве этих вакцин и пришел к выводу, что они сопоставимы. Оба препарата были одобрены 26 февраля.

Правительство Канады предоставляет информацию о Covishield для трех категорий: пациентов, медиков и исследователей. Опубликованы отчеты об исследованиях вакцины (в том числе об эффективности) и даже макеты этикеток, в которых препарат должны распространять в стране.

В разделе для пациентов в доступной форме даются ответы на самые распространенные вопросы. Например, указано, что вакцина предназначена для пациентов старше 18 лет и ее не должны получать те, кто:

– имел тяжелую аллергическую реакцию на какой-либо лекарственный ингредиент или любой другой ингредиент этой вакцины (на сайте указан перечень нелекарственных ингредиентов вакцины - "What the non-medicinal ingredients are");

– имел аллергическую реакцию на предыдущую дозу; вакцины;

– имеет какие-либо симптомы связанные с COVID-19.

Указан также перечень признаков, при которых необходима консультация врача перед приемом вакцины (касается аллергиков, людей с иммунодефицитом, беременных, кормящих грудью, людей с проблемами дыхания, людей с тяжелой инфекцией и высокой температурой более 38° C, людей с проблемами с кровотечением или принимающим лекарства, разжижающее кровь).

Также перед вакцинацией пациенту следует сообщить врачу о препаратах, которые он принимает, недавно принимал или собирается принимать.

Подчеркивается, что эта векторная вакцина стимулирует естественную защиту организма от коронавируса, при этом от нее нельзя заразиться коронавирусом (в ее основе лежит аденовирус). Как и любая вакцина, Сovishield не может полностью защитить всех, кто ее получит. Правительство Канады рекомендует соблюдать меры предосторожности даже после получения двух доз.

Отмечается, что, как и любая другая вакцина, Сovishield может вызывать побочные эффекты у некоторых пациентов. В клинических исследованиях большинство побочных эффектов были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней.

Более подробную информацию о вакцине можно прочесть на сайте правительства Канады и в разборе от LIGA.net. На портале украинского Минздрава пока дана лишь краткая информация о ней.

