На Донбассе в районе ООС военных начали вакцинировать от COVID-19: фото

Сегодня, 25 февраля, в 66-ой военном госпитале в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе началась вакцинация против коронавируса. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС.

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Как отмечается, поступила первая партия вакцины AstraZeneca – 7200 доз, и врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

По информации штаба ООС, завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медсестры начнут выезжать для проведения прививок в подразделения.

Военные отмечают, что вакцинация – добровольная. Сначала все желающие проходят обследование у врача, им измеряют температуру тела, артериальное давление, собирают данные анамнеза и определяется, есть ли противопоказания к вакцинации.

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации против COVID-19.

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