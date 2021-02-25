Медики в Индии предпочитают вакцину от ковида, которую колют и в Украине – Hindustan Times

Медработники в Индии якобы отказываются от местной антиковидной вакцины Covaxin, так как власти одобрили ее 3 января – до публикации полных данных от разработчика Bharat Biotech о заключительной фазы испытаний. Их нет и сейчас, пишет индийское издание The Hindustan Times.

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Источник уточняет: от коронавируса в стране с 16 января привились почти 11 млн медиков, но на Covaxin (инактивированная вакцина, то есть из "убитого" вируса) согласились только 1,2 млн из них. Остальные сделали выбор в пользу CoviShield – разработки Oxford/AstraZeneca, производство которой локализовано в Индии под таким названием. Эту же вакцину получила и Украина.

Правительство страны пока что заказало 10 млн доз Covaxin (уже получено 5,5 млн) и 21 млн CoviShield.

Власти штатов сетуют, что сомнения среди людей посеяли сообщение, что данных об эффективности Covaxin на фазе III пока еще нет.

Между тем, министр здравоохранения Индии объяснил якобы невысокое использование Covaxin тем, что у Bharat Biotech производственные мощности куда меньше, чем у конкурента Serum Institute of India (крупнейший в мире производитель вакцин): "Мы обнаружили, что пропорционально количеству доз вакцины, которые есть у нас на руках, применение Covaxin вполне удовлетворительное".

Bharat Biotech заявила, что скоро будут опубликованы данные об эффективности, полученные при испытании почти 26 000 добровольцев. Две дозы вводятся с интервалом в четыре недели, а вакцину можно хранить при 2—8°C.

В конце января ее создатели заявили, что препарат защищает и от "британского" варианта коронавируса.

Компания заключила контракт с американской Ocugen для продвижения Covaxin в США.

Глава Минздрава Степанов в феврале обсудил в Индии возможность будущих поставок Covaxin в Украину по программе COVAX, а также предварительно договорился об испытаниях "носовой" ковид-вакцины от Bharat Biotech в Украине.

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Евгений Пилипенко

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