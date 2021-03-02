В Украине за сутки вакцинированы от коронавируса 1764 человека

За 1 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 1764 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего с начала вакцинации сделано 4905 прививок.

Больше всего вакцинированных за сутки – в Донецкой области, 180 человек. Наибольшее общее число вакцинированных также в Донецкой области – 400 человек.

Данные по областям:

Донецкая – 180 привитых за сутки;

Житомирская – 109;

Волынская – 100;

Полтавская – 100;

Черниговская – 100;

Херсонская – 90;

Николаевская – 80;

Тернопольская – 80;

Черновицкая – 79;

Киев – 70;

Днепропетровская – 70;

Кировоградская – 70;

Луганская – 70;

Львовская – 70;

Запорожская – 60;

Одесская – 60;

Сумская – 60;

Харьковская – 60;

Киевская – 50;

Винницкая – 40;

Хмельницкая – 40;

Черкасская – 40;

Ивано-Франковская – 36;

Закарпатская – 30;

Ровенская – 20.

Читайте также: В течение этого года все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 – Шмыгаль

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.