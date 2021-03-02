В Украине за сутки вакцинированы от коронавируса 1764 человека
За 1 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 1764 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Всего с начала вакцинации сделано 4905 прививок.
Больше всего вакцинированных за сутки – в Донецкой области, 180 человек. Наибольшее общее число вакцинированных также в Донецкой области – 400 человек.
Данные по областям:
Донецкая – 180 привитых за сутки;
Житомирская – 109;
Волынская – 100;
Полтавская – 100;
Черниговская – 100;
Херсонская – 90;
Николаевская – 80;
Тернопольская – 80;
Черновицкая – 79;
Киев – 70;
Днепропетровская – 70;
Кировоградская – 70;
Луганская – 70;
Львовская – 70;
Запорожская – 60;
Одесская – 60;
Сумская – 60;
Харьковская – 60;
Киевская – 50;
Винницкая – 40;
Хмельницкая – 40;
Черкасская – 40;
Ивано-Франковская – 36;
Закарпатская – 30;
Ровенская – 20.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин.
- С 1 марта в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.
- С 3 марта ограничения красной зоны будут введены и в Житомирской области.
- За сутки в Украине выявлено 5336 новых заболевших COVID-19.
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