UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На следующей неделе Кабмин введет новый адаптивный карантин: каким он будет

13.02.2021, 17:17
На следующей неделе Кабмин введет новый адаптивный карантин: каким он будет - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба МОН)

Проект постановления о карантинных ограничениях, который Минздрав планирует вынести на рассмотрение правительства, предусматривает введение четырех зон эпидемиологических ограничений. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новое постановление должно быть принято и опубликовано не позднее 18 февраля.

По словам замминистра, проект предусматривает деление областей на четыре зоны – зеленую, желтую, красную и оранжевую.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

- загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение семи дней;

- рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 000 населения;

- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Желтый уровень, по словам Ляшко, это тот уровень, который уже действует на территории Украины. Оранжевый будут вводить при превышении одного из пяти индикаторов. Оранжевый уровень, по словам замминистра, – это сигнал, что может быть введен красный уровень.

9 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиление карантина не ожидается как минимум до апреля.

Читайте также: Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия во время карантина, но с условиями



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко карантин   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 