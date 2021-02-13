На следующей неделе Кабмин введет новый адаптивный карантин: каким он будет

Проект постановления о карантинных ограничениях, который Минздрав планирует вынести на рассмотрение правительства, предусматривает введение четырех зон эпидемиологических ограничений. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Новое постановление должно быть принято и опубликовано не позднее 18 февраля.

По словам замминистра, проект предусматривает деление областей на четыре зоны – зеленую, желтую, красную и оранжевую.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

- загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение семи дней;

- рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 000 населения;

- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Желтый уровень, по словам Ляшко, это тот уровень, который уже действует на территории Украины. Оранжевый будут вводить при превышении одного из пяти индикаторов. Оранжевый уровень, по словам замминистра, – это сигнал, что может быть введен красный уровень.

9 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиление карантина не ожидается как минимум до апреля.

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Вадим Ребрина

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