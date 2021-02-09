Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия во время карантина, но с условиями
09.02.2021, 17:33
Кинотеатр "Жовтень" после реконструкции
Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия с наполненностью залов до 50%. Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.
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Разрешен "прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий", сказано в документе.
Мероприятия могут происходить, если заполненность зала не превышает 50% (из расчета не менее 5 кв м на человека).
- 25 января 2021 года локдаун в Украине закончился, но карантинные ограничения сохранились.
- 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен до 30 апреля. В то же время он подчеркнул, что условия карантина будут меняться в зависимости от ситуации.
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