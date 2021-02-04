Шмыгаль: Карантин в Украине продлят до 30 апреля, и это не конечная дата
04.02.2021, 12:22
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 будет продолжен до 30 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".
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"Карантин мы будем продолжать до 30 апреля, но я бы сказал, что это, скорее всего, не конечная дата, карантин будет продолжаться", – заявил премьер. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что условия карантина будут меняться в зависимости от ситуации.
- 9 декабря 2020 года Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года, с 8 по 24 января вводился локдаун.
- 25 января 2021 года локдаун в Украине закончился, но карантинные ограничения сохранились.
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