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Шмыгаль: Карантин в Украине продлят до 30 апреля, и это не конечная дата

04.02.2021, 12:22
Шмыгаль: Карантин в Украине продлят до 30 апреля, и это не конечная дата - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 будет продолжен до 30 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

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"Карантин мы будем продолжать до 30 апреля, но я бы сказал, что это, скорее всего, не конечная дата, карантин будет продолжаться", – заявил премьер. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что условия карантина будут меняться в зависимости от ситуации.

Денис Юдин
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карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19

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