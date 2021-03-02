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Коронавирус. В Украине более 5000 новых заболевших, число тестов выросло в два раза

02.03.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине более 5000 новых заболевших, число тестов выросло в два раза - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 1 марта, в Украине выявили 5336 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4285), выздоровели 5194 пациентов (сутками ранее – 1701). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 308 детей и 218 медиков. Госпитализированы 1410 пациентов (сутками ранее – 1779).

Скончались 162 заболевших (сутками ранее – 68).

Официально за 1 марта сделаны 54 994 теста на коронавирус (23 066 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 407, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 14 483, экспресс-тестов на антиген – 13 104.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 357 470 заболевших COVID-19. 1 176 918 из них выздоровели, 26 212 – умерли. Проведено более 6,9 млн тестов.

Новость дополняется...

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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