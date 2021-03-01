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"Третья волна COVID-19". Житомирская область войдет в красную зону карантина – ОГА

01.03.2021, 12:19
Виталий Бунечко (по центру) (скриншот видео Житомирской ОГА)

Из-за вспышки коронавируса Житомирскую область включат в красную зону карантина. Об этом заявил на брифинге глава облгосадминистрации Виталий Бунечко.

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По его словам, в области постоянно растет число заболеваний COVID-19. По его словам, за последние четыре недели в области динамика заболеваемости коронавирусом выросла в три раза.

"Можно сказать, что мы поймали третью волну COVID-19. Сегодня будет заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС, на котором Житомирскую область введут в красную зону с соответствующими ограничениями", – сказал Бунечко.

Глава ОГА также уточнил, что в красную зону войдет вся Житомирская область, без сегментирования.

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Марк Сировой
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житомирская область карантин Виталий Бунечко коронавирус COVID-19 красная зона
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