"Третья волна COVID-19". Житомирская область войдет в красную зону карантина – ОГА

Из-за вспышки коронавируса Житомирскую область включат в красную зону карантина. Об этом заявил на брифинге глава облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в области постоянно растет число заболеваний COVID-19. По его словам, за последние четыре недели в области динамика заболеваемости коронавирусом выросла в три раза.

"Можно сказать, что мы поймали третью волну COVID-19. Сегодня будет заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС, на котором Житомирскую область введут в красную зону с соответствующими ограничениями", – сказал Бунечко.

Глава ОГА также уточнил, что в красную зону войдет вся Житомирская область, без сегментирования.

Читайте также: Украинцы VS коронавирус: ощущение, что мы джедаи. Интервью с совладельцем клиники Добробут

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.