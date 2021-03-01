"Третья волна COVID-19". Житомирская область войдет в красную зону карантина – ОГА
Из-за вспышки коронавируса Житомирскую область включат в красную зону карантина. Об этом заявил на брифинге глава облгосадминистрации Виталий Бунечко.
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По его словам, в области постоянно растет число заболеваний COVID-19. По его словам, за последние четыре недели в области динамика заболеваемости коронавирусом выросла в три раза.
"Можно сказать, что мы поймали третью волну COVID-19. Сегодня будет заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС, на котором Житомирскую область введут в красную зону с соответствующими ограничениями", – сказал Бунечко.
Глава ОГА также уточнил, что в красную зону войдет вся Житомирская область, без сегментирования.
- С 24 января в Украине действует адаптивный карантин. По состоянию на 1 марта, в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.
- 27 февраля главсанврач Виктор Ляшко предупреждал, что в ближайшие дни в красную зону могут включить еще семь областей. В списке была и Житомирская область.
- В Житомирской области за прошедшие сутки выявили 466 заболевших COVID-19. Это третий показатель среди областей Украины.
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