Коронавирус. В Украине выявили более 4000 новых заболевших, число тестов сократилось вдвое

За прошедшие сутки в Украине выявили 4285 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5833), было сделано 23 066 тестов на коронавирус (47 811). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Винницкой (598 случаев за сутки), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

За сутки умерли 68 больных коронавирусом (днем ранее 89), выздоровел 1701 человек (1702), еще 1779 пациентов были госпитализированы (3218).

Методом ПЦР сделали 15 394 теста (24 491), ИФА – 2621 (5126), экспресс-тестов на антиген – 5051 (18 194).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 1 352 134 заболевших: 26 050 из них умерли, 1 171 724 – выздоровели.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 156 заболевших за сутки (днем ранее – 208);

Винницкая область – 598 (558);

Волынская – 65 (94);

Днепропетровская – 165 (344);

Донецкая – 54 (164);

Житомирская – 466 (528);

Закарпатская – 242 (423);

Запорожская – 83 (98);

Ивано-Франковская – 526 (734);

Киевская – 208 (351);

Кировоградская – 3 (30);

Луганская – 10 (17);

Львовская – 315 (399);

Николаевская – 190 (149);

Одесская – 207 (144);

Полтавская – 97 (58);

Ровенская – 58 (120);

Сумская – 120 (125);

Тернопольская – 178 (218);

Харьковская – 69 (276);

Херсонская – 20 (36);

Хмельницкая – 32 (237);

Черкасская – 67 (51);

Черновицкая – 335 (411);

Черниговская – 21 (60).

Нет информации о заболеваемости во временно оккупированных Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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