Коронавирус. В Минздраве рассказали о вакцинации в Украине: за сутки привили 90 человек
28.02.2021, 10:22
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)
27 февраля в Украине от коронавируса привили 90 человек, больше всего прививок сделали в Донецкой области (50). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Также за прошедшие сутки по 20 прививок сделали в Луганской и Херсонской областях.
Всего с начала вакцинационной кампании привили 3141 человека. За весь период кампании больше всего прививок сделали в Черкасской области (270).
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
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