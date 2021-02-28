Коронавирус. В Минздраве рассказали о вакцинации в Украине: за сутки привили 90 человек

27 февраля в Украине от коронавируса привили 90 человек, больше всего прививок сделали в Донецкой области (50). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также за прошедшие сутки по 20 прививок сделали в Луганской и Херсонской областях.

Всего с начала вакцинационной кампании привили 3141 человека. За весь период кампании больше всего прививок сделали в Черкасской области (270).

С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.