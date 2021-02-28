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В течение этого года все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 – Шмыгаль

28.02.2021, 16:59
В течение этого года все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Все желающие в течение 2021 года смогут получить вакцину против коронавируса. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину", – написал Шмыгаль.

Он напомнил, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения от COVID-19.

По состоянию на 28 февраля рививки вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, сделали уже 3141 человеку.

Вакцинация происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом. 27 февраля начали вакцинировать военных в Луганской области. 

Шмыгаль добавил, что Минцифры и МОЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал "Дія".

Читайте также: Вакцинироваться от коронавируса, возможно, придется регулярно – BioNTech

Наталия Медведева
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Денис Шмыгаль вакцинация коронавирус
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