В течение этого года все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 – Шмыгаль

Все желающие в течение 2021 года смогут получить вакцину против коронавируса. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину", – написал Шмыгаль.

Он напомнил, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения от COVID-19.

По состоянию на 28 февраля рививки вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, сделали уже 3141 человеку.

Вакцинация происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом. 27 февраля начали вакцинировать военных в Луганской области.

Шмыгаль добавил, что Минцифры и МОЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал "Дія".

26 февраля главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что после 1300 вакцинированных против коронавируса серьезных негативных последствий прививки не обнаружено.

Читайте также: Вакцинироваться от коронавируса, возможно, придется регулярно – BioNTech

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.