Вакцинироваться от коронавируса, возможно, придется регулярно – BioNTech
28.02.2021, 14:50
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)
Массовая вакцинация от коронавируса позволит уменьшить число заболевших на 92%, но, вероятно, прививки придется делать с регулярностью раз в год-полтора. Об этом в интервью Bild заявил директор компании BioNTech Угур Шахин.
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"Если мы хотим, чтобы вирус распространялся в будущем с большим трудом, и хотим уменьшить число инфицированных, прививки потребуется обновлять чаще, возможно, каждые год-полтора", – считает он.
Шахин считает "простой стратегией" борьбы с новыми штаммами коронавируса введение третьей дозы вакцины: "Такая бустерная вакцинация может вызвать сильную иммунную защиту, что даже сильный штамм не сможет ее преодолеть".
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было. На сегодняшний день сделали уже 3141 прививку.
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