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Коронавирус. Семь областей в ближайшие дни могут попасть в красную зону карантина – Ляшко

27.02.2021, 12:52
Коронавирус. Семь областей в ближайшие дни могут попасть в красную зону карантина – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи)

Из-за вспышки коронавируса в ближайшие дни семь областей могут включить в красную зону карантина, где действуют наиболее жесткие ограничения. Об этом после заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС написал в Facebook главсанврач Виктор Ляшко.

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Он отметил, что сейчас в оранжевой зоне карантина находятся Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

"Эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в красный уровень", – написал Ляшко.

Ляшко также объяснил, что Госкомиссия решила с 1 марта ввести карантин красной зоны в Черновицкой области, так как здесь в течение последних трех дней было более 60 заболевших на 100 000 населения, а также семь дней коэффициент выявляемости COVID-19 от общего числа тестов был выше 20%.

Он также отметил, что в области больницы для пациентов с COVID-19 заняты в среднем на 60%. При этом за неделю ускорился рост госпитализаций: каждый день в эти больницы попадают на 50-60% больше пациентов, чем выписываются.

Марк Сировой
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Виктор Ляшко карантин красная зона коронавирус COVID-19 области
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