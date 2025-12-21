НАБУшник, который документировал Миндича, заявил, что тот не был ключевым лицом в "Мидасе"
Детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов утверждает, что подозреваемый в рамках операции "Мидас" бизнесмен Тимур Миндич не был ключевым лицом в возможных схемах. Об этом правоохранитель, который был привлечен к документированию фигуранта в начале расследования, рассказал в интервью изданию Украинская правда.
У правоохранителя спросили по поводу его слов во время пребывания под стражей о том, что Миндич и опубликованные материалы это "только верхушка Айсберга".
Магамедрасулов пояснил, что на старте расследования НАБУ начинало работать в отношении Министерства обороны и деятельности "Карлсона" (правоохранители утверждают, что под этим псевдонимом Миндич фигурирует на "пленках". – Ред.) насчет этой сферы.
"И это был основной наш мотив и аргумент начала работы по направлению этой деятельности, в том числе по "Карлсону" и его окружению. Поэтому я сказал, что это [верхушка Айсберга]", – отметил правоохранитель.
Он добавил, что никогда не считал подозреваемого бизнесмена ключевым лицом в выполнении всех этих "проектов".
"Потому что это невозможно с точки зрения, даже, реализации", – заявил детектив.
Однако он отметил, что на данном этапе не может назвать того, кто исполнял эту роль, поскольку следствие продолжается и "никаких конечных результатов не принято еще".
На вопрос, будут ли среди этих лиц представители высшего руководства государства, Магамедрасулов ответил: "Надеюсь, что да. Опять же говорю, есть старое классное выражение: главное не то, что мы знаем, а то, что можем доказать. [...] Что можем доказать – то, конечно, будет в документах, и будет, соответственно, решение".
Ранее, 18 декабря, Высший антикоррупционный суд разрешил проводить заочное досудебное расследование в отношении двух фигурантов дела. Из деталей следует, что речь идет о Миндиче и бизнесмене Александре Цукермане, находящихся в розыске.
- Магамедрасулова и его отца, Сентябра, подозревают в пособничестве государству-агрессору. Следствие утверждает, что чиновник НАБУ способствовал незаконному экспорту технической конопли в Дагестан, выступая между своим отцом и российскими покупателями. Однако защита заявляет, что на самом деле речь шла об Узбекистане.
- Магамедрасуловы и еще один сотрудник НАБУ, Гусаров, получили подозрения 21 июля, когда СБУ и Офис генпрокурора объявили о "спецоперации по нейтрализации российского влияния" на антикоррупционное ведомство. Однако уже на следующий день Рада проголосовала за скандальный закон, временно лишивший независимости НАБУ и САП, и в тот же день его подписал президент Зеленский. В конце концов самостоятельность антикоррупционным органам вернули после массовых протестов и реакции европейских партнеров.
- В сентябре СБУ объявила Магамедрасулову новое подозрение: в якобы помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.
- Руслана и Сентябра Магамедрасуловых освободили из-под стражи в начале декабря. Генпрокурор объяснял это тем, что теперь "существенно уменьшилась" вероятность того, что подозреваемые будут препятствовать следствию. Он также указывал, что изменение меры пресечения не является оправданием. Также в декабре из СИЗО вышел Гусаров.
