НАБУшник, который документировал Миндича, заявил, что тот не был ключевым лицом в "Мидасе"

Тимур Миндич (Скриншот из видео)

Детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов утверждает, что подозреваемый в рамках операции "Мидас" бизнесмен Тимур Миндич не был ключевым лицом в возможных схемах. Об этом правоохранитель, который был привлечен к документированию фигуранта в начале расследования, рассказал в интервью изданию Украинская правда.

У правоохранителя спросили по поводу его слов во время пребывания под стражей о том, что Миндич и опубликованные материалы это "только верхушка Айсберга".

Магамедрасулов пояснил, что на старте расследования НАБУ начинало работать в отношении Министерства обороны и деятельности "Карлсона" (правоохранители утверждают, что под этим псевдонимом Миндич фигурирует на "пленках". – Ред.) насчет этой сферы.

"И это был основной наш мотив и аргумент начала работы по направлению этой деятельности, в том числе по "Карлсону" и его окружению. Поэтому я сказал, что это [верхушка Айсберга]", – отметил правоохранитель.

Он добавил, что никогда не считал подозреваемого бизнесмена ключевым лицом в выполнении всех этих "проектов".

"Потому что это невозможно с точки зрения, даже, реализации", – заявил детектив.

Однако он отметил, что на данном этапе не может назвать того, кто исполнял эту роль, поскольку следствие продолжается и "никаких конечных результатов не принято еще".

На вопрос, будут ли среди этих лиц представители высшего руководства государства, Магамедрасулов ответил: "Надеюсь, что да. Опять же говорю, есть старое классное выражение: главное не то, что мы знаем, а то, что можем доказать. [...] Что можем доказать – то, конечно, будет в документах, и будет, соответственно, решение".

Ранее, 18 декабря, Высший антикоррупционный суд разрешил проводить заочное досудебное расследование в отношении двух фигурантов дела. Из деталей следует, что речь идет о Миндиче и бизнесмене Александре Цукермане, находящихся в розыске.