Сотрудника НАБУ Гусарова отпустили под домашний арест

Виктора Гусарова, который с июля находился в следственном изоляторе, освободили из-под стражи

Виктор Гусаров (Фото: Алексей Арунян/Суспильне)

В среду, 10 декабря, суд смягчил меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро Виктору Гусарову, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Гусарову суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Суспильне со ссылкой на адвоката Елену Сторожук сообщило, что чиновник будет находиться под домашним арестом как минимум до 21 января 2026 года. До этого времени он находился в следственном изоляторе.

Центр противодействия коррупции отметил, что в этот день прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Адвокаты просили о ночном домашнем аресте или личном обязательстве, ведь у Гусарова проблемы со здоровьем, как и у его маленькой дочери, которой должны делать операцию.

Следственный судья Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.