Працівника НАБУ Гусарова відпустили під домашній арешт
Віктор Гусаров (Фото: Олексій Арунян/Суспільне)

У середу, 10 грудня, суд пом’якшив міру запобіжного заходу працівнику Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Гусарову суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Суспільне з посиланням на адвокатку Олену Сторожук повідомило, що посадовець перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня 2026 року. До цього часу він перебував у слідчому ізоляторі.

Центр протидії корупції зазначив, що цього дня прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Адвокати просили про нічний домашній арешт або особисте зобовʼязання, адже в Гусарова проблеми зі здоровʼям, як і у його маленької доньки, якій мають робити операцію.

Слідчий суддя Володимир Бугіль повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

  • 21 липня СБУ заявила про затримання працівника Центрального апарату НАБУ. За версією слідства, він збирав і передавав ворожим спецслужбам дані українських правоохоронців.
  • 22 липня Гусарова взяли під варту, у вересні НАБУ заявило, що перевірка нібито не виявила доказів та свідчень щодо співпраці працівника з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
