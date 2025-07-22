Заарештовано співробітника НАБУ Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ

Гусаров перебуватиме під вартою щонайменше до 20 вересня

Затриманий (Фото: Офіс генерального прокурора)

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Національного антикорупційного бюро, підозрюваному в державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Віктора Гусарова, якого Служба безпеки України затримала 21 липня.

Гусарова заарештовано на 60 діб (до 20 вересня) без можливості внесення застави.

Співробітник закритого підрозділу "Д-2" Центрального апарату НАБУ нібито шпигував для Федеральної служби безпеки Росії та передавав інформацію стосовно українських правоохоронців та цивільних громадян через посередника.

Посередником, за даними Офісу генпрокурора, був завербований російськими спецслужбами зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони колишнього президента Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав йому перебратися до Росії.

В Офісі генпрокурора повідомили, що задокументовано щонайменше 60 епізодів передання інформації з обмеженим доступом.

"За кожну таку передачу представник НАБУ отримував кошти на свою банківську картку", – додали у відомстві.

Співробітнику НАБУ повідомлено про підозру в державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією, які вчинено особою, що має право доступу до неї.