Арестован сотрудник НАБУ Гусаров, которого подозревают в шпионаже в пользу ФСБ
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро, подозреваемому в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Викторе Гусарове, которого Служба безопасности Украины задержала 21 июля.
Гусарову назначено 60 суток ареста (до 20 сентября) без возможности внесения залога.
Сотрудник закрытого подразделения "Д-2" Центрального аппарата НАБУ якобы шпионил для Федеральной службы безопасности России и передавал информацию об украинских правоохранителях и гражданских лицах через посредника.
По данным Офиса генерального прокурора, посредником был Дмитрий Иванцов, бывший заместитель начальника охраны бывшего президента, завербованный российскими спецслужбами. Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помог ему перебраться в Россию.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что задокументированы как минимум 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом.
"За каждую такую передачу представитель НАБУ получал деньги на свою банковскую карту", – добавили в ведомстве.
Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией, совершенных лицом, имеющим к ней доступ.
- 21 июля СБУ и ОГП начали "специальную операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ" и сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ. Его подозревают в шпионаже в пользу России.
- НАБУ заявило, что проверка не обнаружила доказательств и свидетельств сотрудничества сотрудника с бывшим украинским чиновником, перешедшим на сторону оккупантов.
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