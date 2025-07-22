Арестован сотрудник НАБУ Гусаров, которого подозревают в шпионаже в пользу ФСБ

Гусаров останется под стражей как минимум до 20 сентября

Задержанный (Фото: Офис генерального прокурора)

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро, подозреваемому в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Викторе Гусарове, которого Служба безопасности Украины задержала 21 июля.

Гусарову назначено 60 суток ареста (до 20 сентября) без возможности внесения залога.

Сотрудник закрытого подразделения "Д-2" Центрального аппарата НАБУ якобы шпионил для Федеральной службы безопасности России и передавал информацию об украинских правоохранителях и гражданских лицах через посредника.

По данным Офиса генерального прокурора, посредником был Дмитрий Иванцов, бывший заместитель начальника охраны бывшего президента, завербованный российскими спецслужбами. Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помог ему перебраться в Россию.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что задокументированы как минимум 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом.

"За каждую такую передачу представитель НАБУ получал деньги на свою банковскую карту", – добавили в ведомстве.

Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией, совершенных лицом, имеющим к ней доступ.