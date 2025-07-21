НАБУ отреагировало на задержание своего сотрудника по подозрению в шпионаже для России

В бюро утверждают, что СБУ ранее сообщала, что не имеет доказательств в отношении задержанного сотрудника

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Предыдущая проверка Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро в отношении сотрудника НАБУ не выявила доказательств и свидетельств о его сотрудничестве с бывшим украинским чиновником, который перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

В августе 2023 года к НАБУ поступила информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с сотрудником. Речь шла о том, что в период службы в Министерстве внутренних дел (2012-2015 годы, до начала работы в НАБУ), он пересылал по электронной почте информацию об украинцах одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

В материалах отмечалось, что упомянутый представитель УГО до 2012 года занимал должности в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений в составе службы безопасности президента в составе УГО. По данным СБУ, после оккупации Крыма он перешел на сторону государства-агрессора и с 2020 года работает в Федеральной службе охраны России.

В рамках рабочего взаимодействия между НАБУ и СБУ была организована дополнительная проверка чиновника.

"Во время совместной проверки никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено. Это подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч", — говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ инициировало проведение опроса сотрудника с целью принятия решения о его дальнейшей службе или возможной дисциплинарной ответственности. Однако СБУ рекомендовала воздержаться от любых действий, чтобы не помешать их оперативной работе по другим связям предателя. СБУ также отметила, что упомянутые связи не касаются работника НАБУ, и контактов между ними не зафиксировано.

В бюро добавили, что в августе 2024 года спецслужба устно сообщила, что в ходе расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности – нет.

В бюро утверждают, что неоднократно обращались в СБУ с просьбой предоставить официальное документальное подтверждение результатов проверки, чтобы принять решение о возможной ответственности или дальнейшего прохождения службы. По состоянию на 21 июля ни одного официального ответа НАБУ не получило.

21 июля СБУ сообщила о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, подрывную деятельность чиновника координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны бывшего президента Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помогал ему перебраться в Россию. Сам Иванцов остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.