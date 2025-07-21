У Шабунина заявили, что обыски в НАБУ – это месть власти за расследования об окружении президента

Дарья Каленюк (Фото: Facebook активистки)

Исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что масштабные обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро являются "местью" руководства страны за расследование в отношении близких друзей и окружения президента Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в видеоинтервью LIGA.net.

"Во-первых, я хочу отметить, что это не один обыск. Это минимум 70 обысков, и не один детектив. Это минимум 15 детективов. И обыски проводились без постановлений суда... Служба безопасности Украины опубликовала информацию об одном детективе (На момент публикации подозрение в связях с РФ получили два сотрудника НАБУ. – Ред.), якобы о его сотрудничестве с РФ. Посмотрим, какие будут доказательства предоставлены в суде. То, что они [правоохранители] говорят – это одно дело. То, что дальше будет, что реально собрано и доказано – это другое дело", – рассказала активистка.

Она также предположила, что судебное заседание по этому делу будет закрытым.

Каленюк заявила, что поскольку проходит масштабная акция c обысками, то речь идет о наступлении на независимые антикоррупционные институты.

СБУ отмечала , что проведение обысков без решения суда не является нарушением закона в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и повредить проведению спецопераций.

Кроме действий СБУ и Офиса генпрокурора, Государственное бюро расследований объявило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ в совершении дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В антикоррупционном ведомстве сообщили, что речь идет о трех отдельных авариях, две из которых произошли в 2021-м и одна в 2023 году, и что работники ведомства оказывали помощь пострадавшим и способствовали следствию.

"То есть, пытаются найти хоть что-то, пытаются нахрапом наехать на НАБУ и парализовать его работу. Все это санкционировал генеральный прокурор Руслан Кравченко. Я хочу на этом акцентировать внимание, что в законе гарантируется независимость НАБУ – и только генпрокурор может разрешать определенные действия в отношении представителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявила Каленюк.

Также она обратила внимание на то, что СБУ именно сейчас провела проверку выполнения закона о государственной тайне в САП.

"Это важные документы, которые составляют государственную тайну об агентурной работе в НАБУ, САП. То есть, это о людях-разоблачителях [коррупции], которые с ними сотрудничают. Об оперативных розыскных определенных действиях, каких-то наработках, которые еще не стали доказательствами, но которые свидетельствуют о возможных коррупционных преступлениях на таких чувствительных темах, включая тему оборонки", – пояснила исполнительный директор ЦПК.

Антикоррупционная прокуратура заявляла, что СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также о спецоперациях, которые САП проводит с НАБУ. В Службе безопасности опровергли эту информацию и заявили, что "проверка не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом".

"Что происходит? Происходит месть, во-первых, Зеленского и [руководителя Офиса президента] Ермака за расследование НАБУ в отношении близких друзей и окружения президента – это Чернышовэто Миндич. Происходит также зачистка институции, которая способна независимо расследовать этих же самых топочников государства и остановить дерибан, в первую очередь, денег на оборонку. Происходит попытка парализовать работу обеих институций через доступ к материалам следствия, но также через давление на детективов и прокуроров", – утверждает Каленюк.

По ее мнению, в дальнейшем эти действия легализуют через принятие санкции Совета нацбезопасности и обороны, или через изменения в законы, которые уберут независимость НАБУ и САП, если их руководство не согласится быть подконтрольным власти.