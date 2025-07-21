Трем сотрудникам НАБУ сообщено о подозрении из-за ДТП с пострадавшими
Трем сотрудникам антикоррупционного бюро сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, в одной из аварий правоохранитель выезжая со второстепенной дороги в Киеве столкнулся с авто, которое ехало по главной дороге.
В результате столкновения авто правоохранителя выехало за пределы проезжей части и наехало на пешехода.
Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.
В другой аварии правоохранитель двигаясь на 61 км автодороги Киев-Одесса во время обгона автомобиля не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся со зданием АЗС.
В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга.
В третьей аварии, милиционер, на служебном автомобиле, двигаясь на регулируемом перекрестке в Киеве, наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.
По результатам досудебного расследования всем троим сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли авто, повлекшие пострадавшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.
В случае доказанности вины правоохранителей им грозит до восьми лет лишения свободы.
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