Трем сотрудникам НАБУ сообщено о подозрении из-за ДТП с пострадавшими

Трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении на фоне обысков, которые проводят СБУ и Офис Генпрокурора

Один из подозреваемых сотрудников НАБУ (Фото: ГБР)

Трем сотрудникам антикоррупционного бюро сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в одной из аварий правоохранитель выезжая со второстепенной дороги в Киеве столкнулся с авто, которое ехало по главной дороге.

В результате столкновения авто правоохранителя выехало за пределы проезжей части и наехало на пешехода.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности.

В другой аварии правоохранитель двигаясь на 61 км автодороги Киев-Одесса во время обгона автомобиля не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся со зданием АЗС.

В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга.

В третьей аварии, милиционер, на служебном автомобиле, двигаясь на регулируемом перекрестке в Киеве, наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

По результатам досудебного расследования всем троим сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли авто, повлекшие пострадавшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

В случае доказанности вины правоохранителей им грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: ГБР