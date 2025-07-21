Молочного, подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве, взяли под стражу без залога

Генпрокурор заявил, что подозреваемый может скрываться или давить на свидетелей

Авария в Киеве (Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Работника Киевской прокуратуры Андрея Молочного, подозреваемого в совершении смертельной аварии в Киеве, взяли под стражу до 17 сентября. Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Молочному не установили альтернативу в виде выхода из-под стражи под залог – такое решение принял суд на основе ходатайства генерального прокурора Руслана Кравченко, который лично контролирует дело. Он считает, что подозреваемый может снова совершать правонарушения, скрываться или давить на свидетелей и игнорировать требования закона.

Адвокат Молочного взамен просил отправить подзащитного под домашний арест.

Авария случилась в Голосеевском районе столицы вечером 19 июля. Авто выехало на тротуар и сбило женщину-пешехода, а водитель скрылся с места. Однако он оперативно был задержан – за рулем находился Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела прокуратуры. Генпрокурор сказал, что готов представлять интересы потерпевшей в суде.

Впоследствии Кравченко сообщил, что пострадавшая скончалась в больнице, а в крови водителя обнаружили 1,77 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2. По его словам, Офис генпрокурора будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без альтернативы залога.