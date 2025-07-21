Молочного, подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве, взяли под стражу без залога
Работника Киевской прокуратуры Андрея Молочного, подозреваемого в совершении смертельной аварии в Киеве, взяли под стражу до 17 сентября. Об этом сообщает Суспільне из зала суда.
Молочному не установили альтернативу в виде выхода из-под стражи под залог – такое решение принял суд на основе ходатайства генерального прокурора Руслана Кравченко, который лично контролирует дело. Он считает, что подозреваемый может снова совершать правонарушения, скрываться или давить на свидетелей и игнорировать требования закона.
Адвокат Молочного взамен просил отправить подзащитного под домашний арест.
Авария случилась в Голосеевском районе столицы вечером 19 июля. Авто выехало на тротуар и сбило женщину-пешехода, а водитель скрылся с места. Однако он оперативно был задержан – за рулем находился Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела прокуратуры. Генпрокурор сказал, что готов представлять интересы потерпевшей в суде.
Впоследствии Кравченко сообщил, что пострадавшая скончалась в больнице, а в крови водителя обнаружили 1,77 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2. По его словам, Офис генпрокурора будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без альтернативы залога.
- Согласно информации портала открытых данных YouControl, главный специалист отдела с именем Андрей Молочный работает в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.
Комментарии (0)