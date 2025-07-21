Молочного, якого підозрюють у смертельній ДТП у Києві, взяли під варту без права на заставу

Генпрокурор заявив, що підозрюваний може переховуватися або тиснути на свідків

Аварія в Києві (Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Працівника Київської прокуратури Андрія Молочного, якого підозрюють у вчинені смертельної аварії у Києві, взяли під варту до 17 вересня. Про це повідомляє Суспільне з зали суду.

Молочному не встановили альтернативу у вигляді виходу під з-під варти під заставу – таке рішення виніс суд на основі клопотання генерального прокурора Руслана Кравченка, який особисто контролює справу. Він вважає, що підозрюваний може знову вчиняти правопорушення, переховуватися чи тиснути на свідків та ігнорувати вимоги закону.

Адвокат Молочного натомість просив відправити підзахисного під домашній арешт.

Аварія трапилася у Голосіївському районі столиці ввечері 19 липня. Авто виїхало на тротуар і збило жінку-пішохода, а водій утік з місця пригоди. Однак його оперативно було затримано – за кермом перебував Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу прокуратури. Генпрокурор сказав, що готовий представляти інтереси потерпілої в суді.

Згодом Кравченко повідомив, що потерпіла померла в лікарні, а в крові водія виявили 1,77 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2. За його словами, Офіс генпрокурора наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою на 60 днів без альтернативи застави.