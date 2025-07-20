У Голосіївському районі Києва працівник прокуратури нібито збив жінку та втік з місця події. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Згідно з даними з відео, яке поширив генпрокурор, інцидент трапився о 23:25 19 липня.

"Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події", – повідомив Кравченко.

Генпрокурор, який зробив свій допис о 01:19, додав, що водія вже затримано.

"Виявилося, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує", – заявив Кравченко.

Генпрокурор не уточнив, працівником якої прокуратури є водій.

Згідно з інформацією порталу відкритих даних YouControl, працівник з названим ім'ям є у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Генпрокурор повідомив, що бере справу під контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Він додав, що жінці надається вся необхідна медична допомога.