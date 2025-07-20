Сотрудник прокуратуры в Киеве сбил женщину и скрылся с места происшествия – генпрокурор
В Голосеевском районе Киева сотрудник прокуратуры предположительно сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Руслан Краченко.
Согласно данным на видео, которое распространил генпрокурор, инцидент произошел в 23:25 19 июля.
"Сотрудник прокуратуры совершил наезд на пешехода в пешеходной зоне по улице Большая Васильковская. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия", – сообщил Кравченко.
Генеральный прокурор, опубликовавший свой пост в 01:19, добавил, что водитель уже задержан.
"Выяснилось, что за рулём был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но сотрудник органов прокуратуры. Это шокирует", – заявил Кравченко.
Генеральный прокурор не уточнил, сотрудником какой прокуратуры является водитель.
Согласно інформации портала открытых данных YouControl, сотрудник с указанным именем работает в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.
Генеральный прокурор заявил, что берет дело под контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.
Он добавил, что женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.
- В тот же день, 19 июля, в Киеве Mercedes врезался в летнюю террасу кафе. Пострадала одна посетительница заведения, а у женщины, находившейся за рулём, не было водительских прав.
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