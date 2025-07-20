В Голосеевском районе Киева сотрудник прокуратуры предположительно сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Руслан Краченко.

Согласно данным на видео, которое распространил генпрокурор, инцидент произошел в 23:25 19 июля.

"Сотрудник прокуратуры совершил наезд на пешехода в пешеходной зоне по улице Большая Васильковская. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия", – сообщил Кравченко.

Генеральный прокурор, опубликовавший свой пост в 01:19, добавил, что водитель уже задержан.

"Выяснилось, что за рулём был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но сотрудник органов прокуратуры. Это шокирует", – заявил Кравченко.

Генеральный прокурор не уточнил, сотрудником какой прокуратуры является водитель.

Согласно інформации портала открытых данных YouControl, сотрудник с указанным именем работает в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Генеральный прокурор заявил, что берет дело под контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

Он добавил, что женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.