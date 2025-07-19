В Киеве водитель без прав врезалась в кафе. Говорит, пыталась поднять телефон – фото

Женщина, которая находилась за рулем авто, никогда не получала водительского удостоверения, говорят правоохранители

ДТП в Киеве (Фото: Нацполиция)

В Киеве 19 июля Mercedes врезался в летнюю террасу кафе. Как сообщили в полиции, пострадала одна посетительница заведения, а у женщины, которая находилась за рулем, не обнаружили водительского удостоверения.

Авария случилась около 19:25 на улице Саксаганского. Правоохранители установили, что женщина не справилась с управлением авто и выехала сначала на тротуар, а там уже врезалась в летнюю террасу кафе.

В результате ДТП травмирована 28-летняя посетительница заведения, ее с телесными повреждениями госпитализировали.

Водитель авто, по предварительным данным, была трезвой. По ее словам, во время движения на пол авто упал мобильный телефон, она пыталась его поднять, но потеряла управление автомобилем.

Правоохранители выяснили, что женщина никогда не получала водительского удостоверения. На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Фото: Нацполиция