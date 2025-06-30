В Румынии произошла авария с автобусом, в котором находились 60 украинцев

Транспортное средство столкнулось с микроавтобусом, который стоял на обочине

Последствия аварии: Alo, Iași / Facebook

В ночь с воскресенья на понедельник в Румынии автобус с 60 украинцами столкнулся с микроавтобусом – есть погибшая и пятеро пострадавших. Об этом сообщил румынский телеканал Digi24.

По данным медиа, рейсовый автобус, перевозивший 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенка, столкнулся с микроавтобусом с пятью пассажирами, который был припаркован на обочине. В результате удара микроавтобус перевернулся с проезжей части.

В полиции сообщили, что из-за ДТП погибла 29-летняя жительница Румынии, также пострадали четверо других пассажиров микроавтобуса и один человек из автобуса в возрасте от 27 до 65 лет. Пассажиры микроавтобуса были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Медики на месте аварии осмотрели шесть человек, в том числе двух детей, из автобуса – у них были обнаружены незначительные травмы. Из этого транспорта в госпитализации нуждался только один человек.

Digi24 сообщает, что автобусом управлял 40-летний иностранец (не гражданин Румынии), и алкотестер показал, что он был трезв.

Инцидент произошел в селе Николае-Белческу на востоке Румынии, на трассе DN2: