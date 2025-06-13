ДТП с украинцами во Франции: среди пострадавших дети, возвращавшиеся с учебного обмена

У детей средние и легкие ранения. Погибли четверо взрослых, в том числе трое украинцев. Два человека находятся в тяжелом состоянии

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Среди украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом во Франции, есть дети, возвращавшиеся из учебного обмена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадали многие украинцы, в том числе дети. Они возвращались из учебного обмена из французского лицея в Бретани", – сообщил глава государства.

По его словам, на пути в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

Назари известно о четырех погибших взрослых, трое из них – украинские граждане. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются французские медики.

Остальные дети имеют средние и легкие ранения, они получают медицинскую помощь, заметил президент.

Зеленский отметил, что украинское Министерство иностранных дел направило на место команду дипломатов и консулов во главе с послом: "Они оказывают содействие нашим гражданам и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия".

Также о состоянии пострадавших и всех обстоятельствах происшествия регулярно информируют министры иностранных и внутренних дел Андрей Сибига и Игорь Клименко, добавил глава государства.

"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис Президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию". местные органы власти", – отметил президент.