ДТП с украинцами во Франции: среди пострадавших дети, возвращавшиеся с учебного обмена
Среди украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом во Франции, есть дети, возвращавшиеся из учебного обмена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадали многие украинцы, в том числе дети. Они возвращались из учебного обмена из французского лицея в Бретани", – сообщил глава государства.
По его словам, на пути в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.
Назари известно о четырех погибших взрослых, трое из них – украинские граждане. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются французские медики.
Остальные дети имеют средние и легкие ранения, они получают медицинскую помощь, заметил президент.
Зеленский отметил, что украинское Министерство иностранных дел направило на место команду дипломатов и консулов во главе с послом: "Они оказывают содействие нашим гражданам и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия".
Также о состоянии пострадавших и всех обстоятельствах происшествия регулярно информируют министры иностранных и внутренних дел Андрей Сибига и Игорь Клименко, добавил глава государства.
"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис Президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию". местные органы власти", – отметил президент.
- Смертельная авария с участием автобуса с гражданами Украины произошла во французском департаменте Сарт около полудня 13 июня .
- После трагедии французские СМИ сообщали, что в салоне находились около 60 украинцев, среди которых были и дети. По предварительным данным, автобус съехал в кювет. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили тяжелые травмы, более 30 – легкие.