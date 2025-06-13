Во Франции автобус с украинцами попал в ДТП: четверо погибших и 45 пострадавших
Во французском департаменте Сарт 13 июня произошла смертельная авария с участием автобуса с гражданами Украины. По официальным данным, погибли четыре человека, еще одиннадцать получили тяжелые травмы, сообщают Le Parisien и BFMTV.
Как сообщила префектура, автобус, в котором ехали украинцы, влетел в кювет и перевернулся на автомагистрали A81. Инцидент произошел около полудня – в 11:58 – вблизи городка Дегре, между развязками Силле-ле-Гийом и Ле-Ман-Нор.
По данным французских медиа, в салоне находилось около 60 украинцев, среди которых были и дети. По предварительным данным, автобус съехал в кювет. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили тяжелые травмы, более 30 – легкие.
После аварии автомагистраль A81 была закрыта в обоих направлениях для облегчения эвакуации и спасательных работ. На место происшествия прибыли 87 пожарных из Департаментской службы пожарной охраны и спасательных работ (SDIS), а также 49 пожарных машин.
Посольство Украины во Франции сообщило, что на место происшествия срочно отправились чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники посольства.
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