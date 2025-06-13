Во Франции автобус с украинцами попал в ДТП: четверо погибших и 45 пострадавших

В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили тяжелые травмы, более 30 – легкие

Фото с места происшествия (Aurélien Burban/Actu Le Mans)

Во французском департаменте Сарт 13 июня произошла смертельная авария с участием автобуса с гражданами Украины. По официальным данным, погибли четыре человека, еще одиннадцать получили тяжелые травмы, сообщают Le Parisien и BFMTV.

Как сообщила префектура, автобус, в котором ехали украинцы, влетел в кювет и перевернулся на автомагистрали A81. Инцидент произошел около полудня – в 11:58 – вблизи городка Дегре, между развязками Силле-ле-Гийом и Ле-Ман-Нор.