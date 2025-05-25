На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок, возможный виновник покончил с собой
На Харьковщине в аварии погибла женщина и трехлетний ребенок, а водитель, который мог повлечь за собой инцидент, совершил самоубийство. Об этом заявила полиция области.
"Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения", – говорится в публикации.
ДТП произошло в воскресенье, 25 мая, около 14:00 на дороге Харьков – Ахтырка, вблизи села Крупчино Богодуховского района.
В результате аварии на место погибли два пассажира Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.
"Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил с собой 52-летний водитель этого транспортного средства", – заявляет полиция.
Шоферы Fiat Tipo и Renault Magnum получили острую реакцию на стресс.
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