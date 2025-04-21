Нацполиция: Задержан водитель, повлекший смертельное ДТП на Пасху в Винницкой области

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с последующим столкновением с деревом

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали водителя автобуса, который, по версии следствия, привел к аварии с погибшим и пострадавшими в Винницкой области на Пасху. Об этом сообщила Национальная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового пассажирского автобуса Scania произошло 20 апреля в 10:44 между селами Горай и Приветное Мурованокуриловецкой общины.

Согласно предварительным данным следствия, 64-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы, не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим столкновением с деревом.

Из-за аварии семеро пассажиров, в том числе восьмилетняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Один из пострадавших, 48-летний гражданин Китая, во время оказания медицинской помощи скончался в больнице.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Автобус находится на арест-площадке.

Правоохранители расследуют уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть потерпевшего.

Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением прав на три года.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, заключает Нацполиция.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция