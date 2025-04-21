Нацполіція: Затримано водія, що спричинив смертельну ДТП на Великдень у Вінницькій області

За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням та допустив з'їзд автобуса в кювет з подальшим зіткненням з деревом

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали водія автобуса, який, за версією слідства, спричинив аварію з загиблим та потерпілими у Вінницькій області на Великдень. Про це повідомила Національна поліція.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового пасажирського автобуса Scania відбулася 20 квітня о 10:44 між селами Горай та Привітне Мурованокуриловецької громади.

Згідно з попередніми даними слідства, 64-річний водій автобуса, громадянин Молдови, не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспорту в кювет з подальшим зіткненням з деревом.

Через аварію семеро пасажирів, зокрема восьмирічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження й були ушпиталені. Один з постраждалих, 48-річний громадянин Китаю, під час надання медичної допомоги помер у лікарні.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автобус перебуває на арештмайданчику.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що спричинило смерть потерпілого.

Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням прав на три роки.

Продовжується досудове розслідування, встановлюються обставини та причини ДТП, підсумовує Нацполіція.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція