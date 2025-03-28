ДБР: Польща передала Україні військового, якого підозрюють у ДТП під Києвом

Зазначається, що чоловік незаконно виїхав спочатку до Молдови, а потім до Польщі

Затриманий (Фото: ДБР)

Польща 24 березня екстрадувала в Україну військового, якого оголосили в міжнародний розшук за підозрою у скоєнні ДТП у Київській області. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Зазначається, що у 2023 році чоловік виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу біля села Старе Бориспільського району Київської області. Внаслідок зіткнення два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – ушкодження середньої тяжкості.

ДТП (Фото: ДБР)

За даними слідства, підозрюваний військовослужбовець після скоєння ДТП незаконно виїхав до Молдови, а звідти до Польщі, де переховувався від правосуддя. Українська сторона оголосила чоловіка в міжнародний розшук, а згодом його затримали польські правоохоронці.

Підозрюваного передали українським правоохоронцям на кордоні з Польщею. Чоловіка одразу затримали та повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. В разі доведення провини йому може загрожувати до восьми років за ґратами.