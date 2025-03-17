Суспільне: Україна екстрадувала солдата ЗСУ з Німеччини, якого підозрюють у зґвалтуванні

Зазначається, що серед жертв іноземця могли бути дві українки

Німецький солдат (Ілюстративне фото: Bundeswehr)

Україна екстрадувала громадянина Німеччини, який з 2022 року воював у лавах Збройних Сил України. На батьківщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні, повідомляє Суспільне із посиланням на підтвердження від Офісу генпрокурора.

За даними неназваних співрозмовників BBC, німець Бен Р. перетнув кордон України та Польщі 17 березня. Запит на його екстрадицію німецька сторона надсилала двічі у 2023 році, а ОГП ухвалив це рішення 31 грудня 2024 року. Через місяць чоловіка затримали у Сумській області.

В Німеччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми. Іноземні правоохоронці посилалися на відеодокази, де Бен Р., ймовірно, ґвалтує кількох жінок.

Окрім цього, ОГП розпочав власне досудове слідство у зґвалтуванні, адже серед потерпілих могли бути дві громадянки України. Жінки підтвердили насильство проти себе, однак згодом одна із них відмовилася від свідчень.

"Громадянина Німеччини видали тільки зараз, бо тривала екстрадиційна перевірка. Це передбачає вивчення всіх обставин, що можуть перешкоджати процедурі. У цьому випадку очікували на позицію та рішення військової частини щодо розірвання контракту та надання характеристики на цього військовослужбовця", – пояснив співрозмовник Суспільного.

Повідомляється, що громадянин Німеччини з 2022 року служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки та брав участь в операціях Служби безпеки України. Зокрема, в операціях на Бахмутському напрямку, зазначає BBC.

Чоловік оскаржував екстрадицію двічі та заявляв, що звинувачення проти нього "безпідставні". Суд спочатку прийняв рішення про утримання його під вартою на 60 діб, а після цього було ухвалене рішення про екстрадицію до Німеччини.

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