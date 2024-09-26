Прокуратура готує матеріали для екстрадиції Дмитрука, його місцеперебування встановлено

Нардеп перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

Офіс генерального прокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо видачі народного депутата для притягнення його до кримінальної відповідальності Про це повідомила пресслужба ОГП.

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Зараз відомство готує матеріали для екстрадиції нардепа, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя.

Прокуратура не називає імені депутата, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Артема Дмитрука. Наразі місцеперебування депутата встановлено, судом йому визначено міру запобіжного заходу, зазначили в прокуратурі.

В ОГП нагадали, що нардепа підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганстві. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Детальніше про перебіг цієї справи ОГП повідомить за наявності інформації, яка не зашкодить провадженню і буде узгоджена з міжнародними партнерами", – йдеться у повідомленні.

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