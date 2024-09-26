Прокуратура готує матеріали для екстрадиції Дмитрука, його місцеперебування встановлено
Офіс генерального прокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо видачі народного депутата для притягнення його до кримінальної відповідальності Про це повідомила пресслужба ОГП.
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Зараз відомство готує матеріали для екстрадиції нардепа, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя.
Прокуратура не називає імені депутата, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Артема Дмитрука. Наразі місцеперебування депутата встановлено, судом йому визначено міру запобіжного заходу, зазначили в прокуратурі.
В ОГП нагадали, що нардепа підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганстві. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Детальніше про перебіг цієї справи ОГП повідомить за наявності інформації, яка не зашкодить провадженню і буде узгоджена з міжнародними партнерами", – йдеться у повідомленні.
- 25 серпня Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 й 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.
- Згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.
- 29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.
- 4 вересня УП повідомила, що у день втечі Дмитрука з України ДБР встановило за ним зовнішнє спостереження.
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