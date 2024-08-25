Нардеп Дмитрук незаконно перетнув кордон, розпочато розслідування – джерело
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Артема Дмитрука.
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Співробітники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні повідомили про підозру у нападах на військового та правоохоронця.
Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група відомства, до неї залучено працівників Центрального апарату Бюро.
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб з'ясувати: у який спосіб депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав, пояснює ДБР.
Відомство пише, що уже відбулися обшуки у цивільних осіб та співробітників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли народному обранцю у незаконному перетині кордону.
Зараз ДБР вирішує питання щодо повідомлення про підозри за статтею про сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Максимальне покарання за цією статтею — до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Співбесідник LIGA.net підтвердив, що йдеться про нардепа Дмитрука. За його словами, більше деталей може бути вже вранці.
- Раніше вдень генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу — за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві (у 2022 та 2023 роках відповідно). Вже тоді медіа повідомляли, що Дмитрук виїхав за кордон.
- Нардеп систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв ухваленню нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.
- Також Дмитрук нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв: нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують безлади у магазинах".
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