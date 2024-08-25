Нардеп Дмитрук незаконно перетнув кордон, розпочато розслідування – джерело

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Артема Дмитрука.

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Співробітники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні повідомили про підозру у нападах на військового та правоохоронця.

Наразі в Одесі працює слідчо-оперативна група відомства, до неї залучено працівників Центрального апарату Бюро.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб з'ясувати: у який спосіб депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав, пояснює ДБР.

Відомство пише, що уже відбулися обшуки у цивільних осіб та співробітників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли народному обранцю у незаконному перетині кордону.

Зараз ДБР вирішує питання щодо повідомлення про підозри за статтею про сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Максимальне покарання за цією статтею — до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Співбесідник LIGA.net підтвердив, що йдеться про нардепа Дмитрука. За його словами, більше деталей може бути вже вранці.

Фото: Telegram ДБР

Раніше вдень генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу — за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві (у 2022 та 2023 роках відповідно). Вже тоді медіа повідомляли, що Дмитрук виїхав за кордон.

Нардеп систематично підтримує Українську православну церкву Московського патріархату (має сан іподиякона) та публічно протидіяв ухваленню нового закону, який дозволяє заборонити пов'язані з РФ релігійні організації.

Також Дмитрук нещодавно "прославився" дописом, в якому заявляв: нібито українські військові у Курській області "руйнують пам'ятники, знущаються з місцевих жителів, дідусів, зображаючи з себе німців, влаштовують безлади у магазинах".

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