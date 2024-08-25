Нардеп Дмитрук незаконно пересек границу, начато расследование – источник

В настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР

Артём Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет об Артеме Дмитруке.

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Сотрудники ГБР возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сообщили о подозрении в нападениях на военного и правоохранителя.

В настоящее время в Одессе работает следственно-оперативная группа ведомства, к ней привлечены работники Центрального аппарата Бюро.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы выяснить, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал, объясняет ГБР.

Ведомство пишет, что уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, приняли народного избранника в незаконном пересечении границы.

Сейчас ГБР решает вопрос по поводу сообщения о подозрениях по статье о содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

Максимальное наказание по этой статье – до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о нардепе Дмитруке. По его словам, больше деталей может быть уже утром.

Фото: Telegram ГБР

Ранее днем ​​генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве (в 2022 и 2023 годах соответственно). Уже тогда медиа сообщали, что Дмитрук уехал за границу.

Нардеп систематически поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата (имеет сан иподиакона) и публично противодействовал принятию нового закона, позволяющего запретить связанные с РФ религиозные организации.

Также Дмитрук недавно "прославился" публикацией, в которой заявлял: якобы украинские военные в Курской области "разрушают памятники, издеваются над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, устраивают беспорядки в магазинах".

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