Во время драки с участием нардепа пострадали 10 человек, двое в больнице — горсовет Одессы

Во время потасовки в Одесском горсовете с участием исключенного из фракции Слуга народа нардепа Артема Дмитрука пострадали 10 человек, двое госпитализированы с диагнозами перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Потасовка произошла на заседании земельной комиссии горсовета. Дмитрук якобы пытался прорваться на заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы Аркадия на Гагаринском плато. Видео, на котором депутат бегает по столам и ломает мебель, опубликовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В полиции Одессы сообщили, что, по предварительным данным, столкновение произошло между депутатом, его помощниками и муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний.

В результате конфликта, по данным полиции, пострадали три охранника.

Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 УК.

По обращению Дмитрука о препятствовании его депутатской деятельности и получении им телесных повреждений в Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения по статье 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

По данным горсовета, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма. Среди пострадавших – 80-летний академик Украинской академии наук Вячеслав Колин, сообщили в горсовете.

16 ноября нардеп Артем Дмитрук был исключен из фракции партии Слуга народа. Сам он связывал свое исключение с тем, что ранее примкнул к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова.

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Вадим Ребрина

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