Слуга народа исключила Артема Дмитрука из фракции. Он был в МФО Разумкова

Нардеп Артем Дмитрук исключен из фракции партии Слуга народа. Об этом первый вице-спикер Александр Корниенко заявил на заседании парламента.

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Ранее Дмитрук в комментарии журналистам заявлял, что сбор подписей за его исключение "не был неожиданностью". Нардеп связывал свое исключение с тем, что ранее он примкнул к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Об исключении Дмитрука из фракции говорили с начала ноября. Глава фракции Давид Арахамия в общении с журналистами заявлял, что тот "виляет" от фракции – то есть иногда поддерживает политику партии, а иногда нет. На том же брифинге Арахамия назвал Дмитрука в числе нардепов от СН, которые открыто говорят, что не вакцинируются против COVID-19.

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Елизавета Кумбер

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