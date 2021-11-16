Слуга народа исключила Артема Дмитрука из фракции. Он был в МФО Разумкова
Нардеп Артем Дмитрук исключен из фракции партии Слуга народа. Об этом первый вице-спикер Александр Корниенко заявил на заседании парламента.
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Ранее Дмитрук в комментарии журналистам заявлял, что сбор подписей за его исключение "не был неожиданностью". Нардеп связывал свое исключение с тем, что ранее он примкнул к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова.
Об исключении Дмитрука из фракции говорили с начала ноября. Глава фракции Давид Арахамия в общении с журналистами заявлял, что тот "виляет" от фракции – то есть иногда поддерживает политику партии, а иногда нет. На том же брифинге Арахамия назвал Дмитрука в числе нардепов от СН, которые открыто говорят, что не вакцинируются против COVID-19.
- В сентябре 2021-го Разумков со скандалом был отправлен в отставку с поста спикера Рады. Это произошло на фоне разногласий из-за закона об олигархах с руководством СН и президентом Владимиром Зеленским.
- После отставки Разумков намекнул на президентские амбиции и создал межфракционное объединение из 25 депутатов Разумная политика, большинство членов МФО – нардепы СН.
- Дмитрук голосовал против отзыва Разумкова и против назначения Руслана Стефанчука. Позже Дмитрук присоединился в МФО Разумкова.
- Нардепы СН инициировали исключение Дмитрука из партии 15 ноября.
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