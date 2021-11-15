Фракция Слуга народа инициировала процедуру исключения нардепа Дмитрука

Сегодня, 15 ноября, на заседании фракции партии Слуга народа народные депутаты инициировали процедуру исключения из своего состава нардепа Артема Дмитрука. Об этом сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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"На заседании фракции Слуга Народа было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – говорится в сообщении спикера.

За исключение Дмитрука должны подписаться 70% фракции – это около 175 человек.

По словам Палийчук, на заседании решили инициировать исключение из состава соответствующих комитетов Верховной Рады нардепов, которые были избраны от СН и исключены из фракции, а именно: Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности; Людмилы Буймистер – из комитета по экономическому развитию.

Об исключении Дмитрука из фракции говорят с начала ноября. Глава фракции Давид Арахамия в общении с журналистами заявлял, что тот "виляет" от фракции – то есть иногда поддерживает политику партии, а иногда нет. На том же брифинге Арахамия назвал Дмитрука в числе нардепов от СН, которые открыто говорят, что не вакцинируются против COVID-19.

Дмитрук голосовал против отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и против назначения Руслана Стефанчука.

Позже Дмитрук присоединился в межфракционному объединению Разумкова.

18 октября нардепы СН инициировали исключение нардепа Людмилы Буймистер из своей фракции, а на следующий день – исключили ее.

Наталия Медведева

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