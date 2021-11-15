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Фракция Слуга народа инициировала процедуру исключения нардепа Дмитрука

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 20:10
Фракция Слуга народа инициировала процедуру исключения нардепа Дмитрука - Фото
Артем Дмитрук (Скриншот видео канал ВР/Youtube)

Сегодня, 15 ноября, на заседании фракции партии Слуга народа народные депутаты инициировали процедуру исключения из своего состава нардепа Артема Дмитрука. Об этом сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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"На заседании фракции Слуга Народа было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – говорится в сообщении спикера.

За исключение Дмитрука должны подписаться 70% фракции – это около 175 человек.

По словам Палийчук, на заседании решили инициировать исключение из состава соответствующих комитетов Верховной Рады нардепов, которые были избраны от СН и исключены из фракции, а именно: Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности; Людмилы Буймистер – из комитета по экономическому развитию.

Об исключении Дмитрука из фракции говорят с начала ноября. Глава фракции Давид Арахамия в общении с журналистами заявлял, что тот "виляет" от фракции – то есть иногда поддерживает политику партии, а иногда нет. На том же брифинге Арахамия назвал Дмитрука в числе нардепов от СН, которые открыто говорят, что не вакцинируются против COVID-19.

Дмитрук голосовал против отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и против назначения Руслана Стефанчука.

Позже Дмитрук присоединился в межфракционному объединению Разумкова.

Фракция Слуга народа инициировала процедуру исключения нардепа Дмитрука

Фракция Слуга народа инициировала процедуру исключения нардепа Дмитрука
  • 18 октября нардепы СН инициировали исключение нардепа Людмилы Буймистер из своей фракции, а на следующий день – исключили ее.
Наталия Медведева
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Слуга народа исключение Артем Дмитрук
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