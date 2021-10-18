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Голосовала против закона об олигархах. "Слуги" собирают подписи за исключение Буймистер

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 20:42
Голосовала против закона об олигархах.
Людмила Буймистер (Скриншот видео Youtube/Прямий)

Народные депутаты фракции партии Слуга народа инициировали исключение нардепа Людмилы Буймистер из своего состава. Об этом сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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"На заседании фракции Слуги народа принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", – говорится в сообщении.

Замглавы фракции Евгения Кравчук уточнила LIGA.net, что речь о начале сбора подписей внутри фракции. За исключение Буймистер должны подписаться 70% фракции – это около 175 человек.

На брифинге глава фракции СН Давид Арахамия сказал, что, судя по последним голосованиям Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах, "решение будет единогласным". Он добавил, что у Буймистер "оппозиционная риторика".

Буймистер была единственной из фракции СН, кто голосовал против закона об олигархах.

Тогда, 23 сентября, Арахамия заявил, что за такую позицию Буймистер нужно исключать из фракции, однако решение должно поддержать как минимум 70% фракции.

"Вспомните голосование красной кнопкой за антиолигархический закон. Есть публичная политическая позиция, которая не совпадает с позицией фракции в целом", – объяснил сегодня на брифинге решение фракции нардеп Даниил Гетьманцев.

Буймистер также не поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Голосовала против закона об олигархах. "Слуги" собирают подписи за исключение Буймистер
  • 7 октября Верховная Рада отозвала спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности. Это решение стало развязкой борьбы между ним и Офисом президента Владимира Зеленского. "Слугам" не хватило собственных сил во время голосования. На помощь пришли Батькивщина, За будущее, Довира, отколовшаяся часть Голоса и внефракционные законодатели. Депутат СН Людмила Буймистер, проголосовавшая против, в комментарии LIGA.net назвала произошедшее "политиканством" и "формированием альянса с олигархическими группами".

Читайте также: "Мы устали, что нас шантажируют". Как Рада приняла закон Зеленского об олигархах. Репортаж

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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верховная рада Слуга народа Людмила Буймистер
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