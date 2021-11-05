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Разумков создает в Раде межфракционное объединение Разумная политика

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 17:01
Разумков создает в Раде межфракционное объединение Разумная политика - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение "Разумная политика". Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Интерфакс.

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"Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика" и в него войдут около 25-ти народных депутатов", – сказала она.

По ее словам, документы о создании межфракционного объединения направили спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Среди нардепов, которые присоединились в объединению, пресс-секретарь Разумкова назвала четыре человека из фракции Слуга народа – Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, а также исключенная из СН Людмила Буймистер и нардеп Батькивщины Андрей Николаенко.

Наталия Медведева
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верховная рада Дмитрий Разумков межфракционное объединение Разумная политика
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