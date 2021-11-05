Разумков создает в Раде межфракционное объединение Разумная политика
Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение "Разумная политика". Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Интерфакс.
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"Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика" и в него войдут около 25-ти народных депутатов", – сказала она.
По ее словам, документы о создании межфракционного объединения направили спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
Среди нардепов, которые присоединились в объединению, пресс-секретарь Разумкова назвала четыре человека из фракции Слуга народа – Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, а также исключенная из СН Людмила Буймистер и нардеп Батькивщины Андрей Николаенко.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. После он заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду, а также намекнул на президентские амбиции.
- 26 октября, по данным соцопроса, Разумков вошел в топ-5 президентского рейтинга.
- 1 ноября Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "умном консерватизме".
- Экс-глава МВД Арсен Аваков назвал Разумкова в числе потенциальных политиков, с которыми он мог бы вступить в альянс.
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