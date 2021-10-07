Верховная Рада отправила Разумкова в отставку

Верховная Рада отправила в отставку своего главу Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа. Разбивка голосования по фракциям выглядит так:

Сейчас Разумков находится в статусе внефракционного нардепа. Он говорил, что продолжит работать, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата.

Новым главой Верховной Рады, вероятно, станет первый вице-спикер Руслан Стефанчук, первым вице-спикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По словам собеседника LIGA.net в СН, их могут назначить сегодня.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирала голоса за отставку спикера

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.