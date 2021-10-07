Верховная Рада отправила Разумкова в отставку
Верховная Рада отправила в отставку своего главу Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа. Разбивка голосования по фракциям выглядит так:
Сейчас Разумков находится в статусе внефракционного нардепа. Он говорил, что продолжит работать, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата.
Новым главой Верховной Рады, вероятно, станет первый вице-спикер Руслан Стефанчук, первым вице-спикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По словам собеседника LIGA.net в СН, их могут назначить сегодня.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний.
Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирала голоса за отставку спикера
Комментарии