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Верховная Рада отправила Разумкова в отставку

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 11:43
Верховная Рада отправила Разумкова в отставку - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Верховная Рада отправила в отставку своего главу Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента. 

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За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа. Разбивка голосования по фракциям выглядит так:

Верховная Рада отправила Разумкова в отставку

Сейчас Разумков находится в статусе внефракционного нардепа. Он говорил, что продолжит работать, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата.

Новым главой Верховной Рады, вероятно, станет первый вице-спикер Руслан Стефанчук, первым вице-спикером может стать глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По словам собеседника LIGA.net в СН, их могут назначить сегодня.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирала голоса за отставку спикера 

Марк Сировой
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верховная рада Слуга народа отставка Дмитрий Разумков
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