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Корниенко, вероятно, станет первым вице-спикером в случае отставки Разумкова – источники

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 23:06
Корниенко, вероятно, станет первым вице-спикером в случае отставки Разумкова – источники - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко является наиболее вероятным кандидатом на должность первого вице-спикера Верховной Рады в случае, если парламент отправит в отставку спикера Дмитрия Разумкова, а его место займет Руслан Стефанчук. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции.

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"Корниенко по состоянию на сейчас – самая вероятная замена Стефанчуку", – сообщил один из них.

По словам другого источника, Корниенко еще не дал окончательного согласия. "Он сомневается, надо ли ему это. Но все идет к тому, что будет он", – уточнил собеседник.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться детально на следующем заседании фракции.

Сам Корниенко в комментарии LIGA.net не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. 
  • В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • Сегодня в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 

Читайте также: Оппозиция не будет поддерживать отставку Разумкова



Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Слуга народа верховная рада Дмитрий Разумков Александр Корниенко Руслан Стефанчук
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