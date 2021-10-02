Корниенко, вероятно, станет первым вице-спикером в случае отставки Разумкова – источники

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко является наиболее вероятным кандидатом на должность первого вице-спикера Верховной Рады в случае, если парламент отправит в отставку спикера Дмитрия Разумкова, а его место займет Руслан Стефанчук. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции.

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"Корниенко по состоянию на сейчас – самая вероятная замена Стефанчуку", – сообщил один из них.

По словам другого источника, Корниенко еще не дал окончательного согласия. "Он сомневается, надо ли ему это. Но все идет к тому, что будет он", – уточнил собеседник.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться детально на следующем заседании фракции.

Сам Корниенко в комментарии LIGA.net не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности.

В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

Сегодня в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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